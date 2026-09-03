Intercos, il secondo maggior azionista L Catterton vende il 6,2% via ABB

(Teleborsa) - L Catterton, uno dei più importanti fondi di private equity a livello globale specializzato nel settore dei consumi, ha venduto via ABB circa il 6,2% del capitale di Intercos , gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, secondo quanto risulta a Teleborsa. L'ABB è stato prezzato a 12,7 euro per azione, con uno sconto di circa l'8% rispetto alla chiusura di ieri a 13,8 euro.



Secondo dati Consob, L Catterton è il secondo azionista della società (dietro il presidente Dario Ferrari) e aveva una partecipazione aggregata (in azioni e altri strumenti finanziari) del 12,83%, con ultima variazione a novembre 2021. Tra gli azionisti rilevanti c'è anche NN Group .



Il titolo Intercos è salito del 3% nell'ultimo mese e del 26% da inizio anno.

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