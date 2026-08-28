Tesoro, sold-out nel collocamento di BTP e CCTeu

(Teleborsa) - Oggi il Tesoro ha collocato BTP e CCTeu per l'intero ammontare offerto.



Nel dettaglio, si tratta della nona tranche del BTP a 5 anni con scadenza 1° giugno 2031 per 2,5 miliardi rispetto a una domanda di 4,291 miliardi, un rapporto di copertura di 1,72 e con un rendimento lordo, in rialzo di 6 punti base al 3,44%.



Inoltre, ha assegnato la prima tranche del BTP decennale con scadenza 1° ottobre 2036 per 4 miliardi a fronte di richieste pari a 6,483 miliardi e un rapporto tra domanda e offerta dell'1,62. Il tasso è salito di 10 punti al 4,10% e al top da novembre 2023.



Il Tesoro ha anche emesso l'11esima tranche del CcTeu a 7 anni con scadenza 15 aprile 2034 per 1 miliardo rispetto a una domanda di 2,004 miliardi e con un rendimento al 3,14%.



Infine, ha collocato l'11-esima tranche del CcTeu a 10 anni con scadenza 15 aprile 2035 per 1 miliardo a fronte di richieste per 1,989 miliardi e con un rendimento del 3,2%.



Il regolamento è previsto per 1° settembre.

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