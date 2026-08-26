MEF, il 28 agosto all'asta BTP fino a 6,5 miliardi e CCTeu per massimi 2 miliardi

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che venerdì 28 agosto andranno all'asta tra i 2,25 e il 2,5 miliardi di euro di BTP a 5 anni con cedola annuale del 3,15%; BTP a 10 anni per un ammontare tra 3,5 e 4 miliardi con rendimento annuale del 4%; tra i 750 milioni e 1 miliardo di CCTeu con vita residua di 8 anni e tasso annualizzato del 3,487%; CCTeu per un ammontare compreso tra i 750 milioni e 1 miliardo con vita residua di 9 anni e tasso annualizzato del 3,237%.



Il regolamento delle sottoscrizioni avverrà il 1° settembre.

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