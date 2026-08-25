Circle Group, contratto da 230mila euro per gestione processi ferroviari e intermodali

(Teleborsa) - CIRCLE Group ha acquisito un nuovo incarico da parte di un primario soggetto attivo in un nodo portuale mediterraneo nella gestione della logistica ferroviaria e portuale. Il contratto siglato riguarda i servizi di manutenzione e assistenza applicativa delle soluzioni proprietarie sviluppate da CIRCLE nell'ambito della suite digitale PCS e dei suoi moduli MILOS®, dedicate alla gestione dei processi ferroviari e intermodali.



L'incarico, della durata di 30 mesi, ha un valore fisso pari a circa 230.000 euro, con una possibile espansione fino a ulteriori 500.000 euro per progetti complementari.



L’attività interesserà i seguenti moduli e componenti: Rail Management Platform (RMP), modulo ferroviario del Port Community System (PCS) che digitalizza la pianificazione e la gestione delle attività ferroviarie in ambito portuale, con l'integrazione dei controlli doganali sulle merci in uscita via ferrovia (Servizi I-RAIL dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - ADM) e l'interoperabilità con

la Piattaforma Integrata di Circolazione (PIC) di RFI per il monitoraggio dei treni in tempo reale sulla rete nazionale; Shunting Optimisation Module, dedicato all'ottimizzazione delle manovre ferroviarie, a supporto della composizione e scomposizione dei convogli e della movimentazione dei carri; eFTI/e-CMR Connector, che abilita la dematerializzazione della documentazione di

trasporto e la conformità al Regolamento europeo eFTI (electronic Freight Transport Information), inclusa la gestione della lettera di vettura elettronica (e-CMR/e-DDT); Altre evoluzioni correlate ai tre moduli precedenti.



L’incarico si inserisce in un percorso di collaborazione volto a garantire la continuità operativa e l'efficientamento delle attività legate ai traffici ferroviari e intermodali. Le attività previste comprendono la manutenzione conservativa e micro-evolutiva dei sistemi, il servizio di help desk e assistenza applicativa agli utenti, con gestione proattiva del sistema operativo, inclusi aggiornamenti e patch di sicurezza. I servizi sono finalizzati a garantire continuità operativa delle piattaforme utilizzate per la gestione operativa dei processi ferroviari, intermodali e doganali, assicurandone il corretto funzionamento e l’aggiornamento nel tempo. Inoltre sono previsti ulteriori progetti ad hoc ad espansione di quanto indicato.

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