Tecnimont (MAIRE), contratti per circa 110 milioni di euro tra Sud America e Asia

(Teleborsa) - MAIRE annuncia nuovi ordini e lavori aggiuntivi relativi a contratti precedentemente assegnati nella business unit Integrated E&C Solutions

(IE&CS) per un valore complessivo di circa €110 milioni, riferiti a progetti localizzati in Sud America, Europa e Asia.



In particolare, spiega una nota, Tecnimont si è aggiudicata un contratto di ingegneria preliminare a supporto di un’iniziativa di monetizzazione del gas su larga scala in Sud America. Lo scopo del lavoro include le attività di ingegneria necessarie a definire il quadro tecnico del progetto, ponendo le basi per le successive fasi di sviluppo. Subordinatamente alla Decisione Finale di Investimento

(FID), è previsto che il progetto evolva nella fase EPC, rafforzando il ruolo di Tecnimont lungo l’intero ciclo di vita del progetto. L’impianto costituirà una componente chiave dell’infrastruttura midstream necessaria a trattare il gas naturale prima della liquefazione e dell’esportazione verso i mercati internazionali dell’LNG.



Inoltre, Tecnimont è stata selezionata da un primario cliente in Asia per realizzare un FrontEnd-Engineering Design (FEED) per un impianto LNG, consolidando il proprio posizionamento in questo segmento strategico.



Alessandro Bernini, CEO di MAIRE, ha commentato: "Con questi contratti finalizzati a supportare iniziative strategiche, rafforziamo il nostro posizionamento nella monetizzazione del gas, in particolare nel segmento LNG, e consolidiamo ulteriormente la nostra presenza in Sud America".

Condividi

```