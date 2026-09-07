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Unione Europea, Occupazione (QoQ) nel secondo trimestre

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Unione Europea, Occupazione (QoQ) nel secondo trimestre
Unione Europea, Occupazione nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,1%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
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