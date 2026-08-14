Milano 12:03
53.719 +0,05%
Nasdaq 13-ago
30.085 0,00%
Dow Jones 13-ago
53.840 +0,13%
Londra 12:03
10.767 -0,05%
Francoforte 12:03
26.485 +0,71%

Occupazione Unione Europea (QoQ) nel secondo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Occupazione Unione Europea (QoQ) nel secondo trimestre
Unione Europea, Occupazione nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,1%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: © senoldo/123RF)
Condividi
```