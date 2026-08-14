Milano 12:07
53.746 +0,10%
Nasdaq 13-ago
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Dow Jones 13-ago
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Londra 12:07
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Francoforte 12:07
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Unione Europea, PIL (QoQ) nel secondo trimestre

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Unione Europea, PIL (QoQ) nel secondo trimestre
Unione Europea, PIL nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,4%, in aumento rispetto al precedente 0% (in linea con le stime degli analisti).
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