Milano 17:35
52.177 -0,10%
Nasdaq 19:58
29.573 +0,10%
Dow Jones 19:58
52.898 -0,97%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
26.008 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 7/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 7/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

L'andamento di breve periodo del FTSE 100 mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 10.844,2 e supporto a 10.769,1. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 10.919,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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