Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 7/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
L'andamento di breve periodo del FTSE 100 mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 10.844,2 e supporto a 10.769,1. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 10.919,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)