Anima, raccolta di risparmio gestito (ex ramo I) a 617 milioni di euro ad agosto

(Teleborsa) - Anima Holding , gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, ha registrato una raccolta di risparmio gestito (ex deleghe assicurative ramo I) positiva per 617 milioni milioni di euro ad agosto 2026. Le masse in gestione totali sono pari a 207,5 miliardi di euro (209 miliardi includendo le masse amministrate).



"La raccolta retail è proseguita a ritmo sostenuto anche nel mese di agosto, a conferma della ritrovata propensione all’investimento da parte dei clienti delle nostre banche partner - ha commentato l'AD Saverio Perissinotto - Anche il segmento istituzionale ha registrato risultati positivi, grazie alla commercializzazione di alcuni fondi Alternative".

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