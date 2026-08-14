Attese positive per Anima Holding
(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto
Seduta positiva per il principale asset manager indipendente in Italia, tra i componenti del FTSE Italia Mid Cap, che avanza bene e porta a casa un +0,57%.
Operatività odierna:
Le azioni di Anima Holding, su questi prezzi fissati a 7,08 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 6,816 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```