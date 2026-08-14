Attese positive per Anima Holding

(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto

Seduta positiva per il principale asset manager indipendente in Italia , tra i componenti del FTSE Italia Mid Cap , che avanza bene e porta a casa un +0,57%.





Operatività odierna:

Le azioni di Anima Holding , su questi prezzi fissati a 7,08 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 6,816 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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