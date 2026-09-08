Risparmio gestito, patrimonio tocca nuovo record di 2.722 miliardi

La Mappa Trimestrale di Assogestioni segnala una raccolta di quasi 11 miliardi nel secondo trimestre dell'anno

(Teleborsa) - Il mercato italiano del risparmio gestito ha archiviato la prima metà del 2026 aggiornando il record storico di patrimonio a 2.722 miliardi di euro, in rialzo dai 2.575 miliardi euro di fine marzo, mentre la raccolta netta relativa al secondo trimestre ha registrato un saldo positivo per quasi 11 miliardi euro, sostenuta principalmente dagli afflussi confluiti nella categoria a partecipazione prevalentemente retail dei fondi aperti. E' quanto emerge dalla Mappa Trimestrale di Assogestioni.



"A mostrare una dinamica particolarmente positiva nel trimestre sono stati i fondi aperti, con una raccolta netta che ha sfiorato i 16 miliardi euro e un effetto mercato pari a +6,9%, equivalente a una crescita di oltre 90 miliardi euro delle masse gestite", spiega Alessandro Rota, Direttore dell’Ufficio Studi dell’Associazione, aggiungendo "allargando lo sguardo agli ultimi dodici mesi, la raccolta complessiva arriva a quasi 25 miliardi, nonostante la debolezza dei mercati nella prima parte dell'anno".



Nell'ambito die Fondi aperti, molto bene gli azionari, con 3,4 miliardi di raccolta, i monetari con 3,1 miliardi, e bilanciati ed obbligazionari con rispettivamente 2,3 e 2,5 miliardi di raccolta.



Nel secondo trimestre, la raccolta è risultata positiva per tutte le tipologie di prodotti, ma gli afflussi hanno premiato soprattutto i fondi cross-border e round-trip, con raccolte rispettivamente di 9,6 e 5,3 miliardi euro, ma anche i fondi italiani hanno incassato 1,1 miliardi euro.



L’analisi per tipologia riferita agli ultimi 12 mesi ha messo in evidenza una forte ripresa dei flussi verso i fondi esteri. "Si tratta di un trend di medio periodo caratterizzato dalla forte crescita degli ETF indicizzati ma anche attivi, in competizione con i fondi tradizionali. - spiega Rota, aggiungendo - Lo conferma il fatto che, nel secondo trimestre, i prodotti scambiati in Borsa hanno fatto registrare una raccolta di quasi 6 miliardi euro".



Infine, sul fronte degli altri prodotti di risparmio gestito, nel secondo trimestre le gestioni di portafoglio individuali dedicate alla clientela upper-affluent e private e i fondi chiusi hanno entrambi registrato afflussi per +2,3 miliardi euro. Negativo invece il saldo dei mandati istituzionali a -9,6 miliardi euro.



(Foto: Foto di Tung Lam da Pixabay)

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