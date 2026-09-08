Azimut, raccolta netta da inizio anno supera 10,2 miliardi di euro ad agosto

(Teleborsa) - Azimut , uno dei principali asset e wealth manager indipendenti in Europa, ha registrato una raccolta netta totale di 938 milioni di euro nel mese di agosto 2026, portando la raccolta netta totale da inizio anno a 10,2 miliardi di euro. La solida dinamica della raccolta netta porta il totale delle masse a 159,4 miliardi di euro a fine agosto, riflettendo una robusta crescita del 13% da inizio anno.



"Abbiamo mantenuto un eccellente slancio commerciale anche ad agosto, con 938 milioni di euro di nuova raccolta netta - ha commentato Alessandro Zambotti, CEO e CFO del Gruppo Azimut - Questo risultato ci consente di superare la soglia dei 10 miliardi di euro in soli otto mesi, confermando la nostra forza distributiva e la capacità di esecuzione in diverse aree geografiche e asset class. Nel corso del mese abbiamo raggiunto traguardi significativi. Tra questi, l'acquisizione di un mandato sukuk di oltre 400 milioni di dollari da parte di un primario investitore istituzionale in Arabia Saudita e il closing di un fondo dedicato al settore dei data center in Brasile da quasi 100 milioni di dollari da parte di AZ Quest".



"Questi risultati nei mercati alternativi e istituzionali continuano a rappresentare un importante motore della nostra crescita e hanno più che compensato i deflussi registrati sui mercati pubblici brasiliani, a causa delle dinamiche locali, nonché un riscatto annuale programmato da parte di un fondo pensione messicano - ha aggiunto - Come negli anni precedenti, il fondo reinvestirà i contributi dei partecipanti nel corso dei prossimi mesi. Parallelamente, le nostre affiliate strategiche negli Stati Uniti e in Australia hanno proseguito il proprio percorso di espansione organica. Con masse totali pari a 159,4 miliardi di euro, in aumento del 13 percento dall' inizio dell'anno, ci avviamo con fiducia verso l'ultima parte dell'anno".

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