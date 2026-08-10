Duke Energy punta a raccogliere 1,8 miliardi di dollari con la vendita di unità azionarie

I proventi ridurranno il debito

(Teleborsa) - Duke Energy prevede di raccogliere circa 1,75 miliardi di dollari attraverso la vendita di unità azionarie. L'operazione consentirà alla società con sede a Charlotte di ridurre il proprio debito.



La società energetica ha annunciato lunedì che venderà 35 milioni di unità azionarie a 50 dollari ciascuna, tramite un'offerta pubblica. Le unità conferiranno il diritto di acquistare azioni ordinarie di Duke Energy in futuro e una partecipazione in una parte del debito di Duke.



La società richiederà la quotazione delle unità azionarie al New York Stock Exchange e prevede che inizieranno a essere negoziate entro 30 giorni dall'emissione, previa approvazione della quotazione.



I proventi della vendita saranno utilizzati per rimborsare 500 milioni di dollari di obbligazioni con scadenza nel 2082, per ripagare parte del commercial paper in circolazione e per scopi aziendali generali.



(Foto: Radission US su Unsplash)

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