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Borsa: Giornata cauta per Madrid (-0,12%)
Ibex 35 termina gli scambi a 19.997,1 Euro
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08 settembre 2026 - 17.53
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Non si allontana dalla parità Madrid, che mostra un deludente -0,12%, archiviando la seduta a 19.997,1 Euro.
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