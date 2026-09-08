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Borsa: Giornata cauta per Madrid (-0,12%)

Ibex 35 termina gli scambi a 19.997,1 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Madrid (-0,12%)
Non si allontana dalla parità Madrid, che mostra un deludente -0,12%, archiviando la seduta a 19.997,1 Euro.
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