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Borsa: Si concentrano le vendite sul Dow Jones, in calo dello 0,57%

Il Dow Jones apre a 53.110,45 punti

In breve, Finanza
Borsa: Si concentrano le vendite sul Dow Jones, in calo dello 0,57%
L'indice dei colossi americani segna un ribasso dello 0,57%, a quota 53.110,45 in apertura.
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