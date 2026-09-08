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/ Borsa: Si concentrano le vendite sul Dow Jones, in calo dello 0,57%
Borsa: Si concentrano le vendite sul Dow Jones, in calo dello 0,57%
Il Dow Jones apre a 53.110,45 punti
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08 settembre 2026 - 15.33
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L'indice dei colossi americani segna un ribasso dello 0,57%, a quota 53.110,45 in apertura.
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