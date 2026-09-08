Cina, export in forte crescita: surplus commerciale verso un nuovo record

(Teleborsa) - Le esportazioni cinesi accelerano ad agosto, aumentando del 25% su base annua, mentre le importazioni balzano del 28,2%. Il surplus commerciale mensile sale così a 119,1 miliardi di dollari, portando il totale dell’anno vicino a 806 miliardi e alimentando le aspettative di un nuovo record nel 2026, dopo i 1.200 miliardi registrati nel 2025.



A trainare l’export è soprattutto il boom globale dell’intelligenza artificiale: le vendite estere di circuiti integrati sono aumentate di quasi il 130%, mentre i prodotti high-tech hanno segnato un +57%.



Particolarmente forte la crescita delle esportazioni verso gli Stati Uniti, salite del 34,4%, con il surplus cinese nei confronti di Washington in aumento di quasi il 44%, oltre quota 29 miliardi. Più debole invece la crescita verso l'Unione europea, ferma al 6,7%. I dati rischiano di alimentare ulteriormente le tensioni commerciali con Stati Uniti e Bruxelles, proprio mentre Pechino e Washington cercano di mantenere fragile tregua sui dazi in vista del possibile incontro tra Xi Jinping e Donald Trump.

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