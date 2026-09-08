Germania, aumenta a luglio il surplus della bilancia commerciale

(Teleborsa) - In aumento e più delle attese il surplus della bilancia commerciale tedesca. Nel mese di luglio si è registrato un avanzo corretto dagli effetti del calendario, pari a 21,3 miliardi di euro, rispetto all'attivo di 15,4 miliardi di giugno. Il dato è superiore alle stime degli analisti che erano per un avanzo di 16 miliardi.



Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica (Destatis), le esportazioni sono scese dello 0,8% su base mensile, dopo il +0,9% registrato a giugno e contro una variazione nulla attesa dal mercato, mentre le importazioni hanno registrato un decremento del 5,7% dopo il -4,4% precedente.

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