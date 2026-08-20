Giappone, saldo bilancia commerciale di luglio peggiora a -634,5 miliardi di yen
(Teleborsa) - Peggiora la bilancia commerciale del Giappone nel mese di luglio 2026. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), il saldo commerciale ha registrato un disavanzo di 634,5 miliardi di yen. Il dato si confronta con il deficit di 409,9 miliardi di giugno (rivisto da 406,9 miliardi). Le attese degli analisti indicavano un deficit commerciale di 680 miliardi.
In termini di volumi, l'export segnala una crescita tendenziale del 23,2%, in accelerazione dal +19,3% di giugno (consensus +19,9%), mentre le importazioni hanno registrato un aumento del 27,8% (consensus +26,5%, precedente +25,4%).
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