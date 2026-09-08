Giappone, partite correnti luglio in surplus a 2.989 miliardi

(Teleborsa) - Il saldo della bilancia delle partite correnti in Giappone mostra un surplus. Secondo il Ministero delle Finanze giapponese (MOF), si è generato a luglio un avanzo delle partite correnti di 2.988,9 miliardi di yen, rispetto al passivo di 923 miliardi del mese precedente.



La bilancia commerciale di beni e servizi chiude con un disavanzo di 912,8 miliardi di yen, contro il deficit di 363,7 miliardi di giugno, a fronte di un incremento delle esportazioni a 1.125,6 miliardi di yen (+24,1%) e un aumento delle importazioni a 1.165,6 miliardi (+25,9%).

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