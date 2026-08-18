Milano 15:24
53.293 -0,55%
Nasdaq 17-ago
29.995 0,00%
Dow Jones 17-ago
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Londra 15:25
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Francoforte 15:24
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Prezzi export USA (MoM) in giugno

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Prezzi export USA (MoM) in giugno
USA, Prezzi export in giugno su base mensile (MoM) -1,3%, in calo rispetto al precedente -0,7% (la previsione era +0,2%).
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