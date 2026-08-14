Zona euro, a giugno surplus commerciale balza oltre le attese a 8,6 miliardi di euro

(Teleborsa) - A giugno 2026, il saldo commerciale della Zona Euro ha registrato un surplus di 8,6 miliardi di euro, dopo un deficit di 9,0 miliardi a maggio 2026 (rivisto da -7,8 miliardi), e a fronte di un disavanzo stimato dagli analisti pari a 2,2 miliardi. Rispetto a giugno 2025, quando il saldo si attestava a un surplus di 4,8 miliardi, il dato più recente rappresenta un miglioramento di 3,8 miliardi di euro. In presenza di un maggiore deficit energetico, tale aumento è stato determinato principalmente da un surplus più elevato nel settore chimico e affini, nonché da surplus in altri beni manifatturieri e in quello alimentare e delle bevande. Anche il surplus di macchinari e veicoli ha registrato un leggero miglioramento.



Le esportazioni di beni dell'area euro verso il resto del mondo a giugno 2026 sono state pari a 272,5 miliardi di euro, con un incremento del 14,4% rispetto a giugno 2025 (238,2 miliardi). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 264,0 miliardi, con un aumento del 13,1% rispetto a giugno 2025 (233,4 miliardi).



Nei primi sei mesi dell'anno, l'area dell'euro ha registrato un surplus di 9,8 miliardi, rispetto agli 82,2 miliardi dello stesso periodo del 2025.



Le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo sono diminuite a 1.487,2 miliardi di euro (-0,2% rispetto al 1H2025), mentre le importazioni sono aumentate a 1.477,4 miliardi (+4,9% rispetto al 1H2025).



Infine, nel primo semestre 2026, gli scambi intra-area dell'euro sono aumentati su base annua del 4,7% a 1.408,2 miliardi.



(Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash)

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