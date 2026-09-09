Francoforte: movimento negativo per Continental

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto , in flessione del 2,33% sui valori precedenti.



Il movimento di Continental , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





L'esame di breve periodo del produttore di pneumatici classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 70,6 Euro e primo supporto individuato a 68,98. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 72,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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