Francoforte: movimento negativo per Continental
(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, in flessione del 2,33% sui valori precedenti.
Il movimento di Continental, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
L'esame di breve periodo del produttore di pneumatici classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 70,6 Euro e primo supporto individuato a 68,98. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 72,22.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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