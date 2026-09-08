Francoforte: risultato positivo per Nordex

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Nordex , in guadagno dell'1,83% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Nordex più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Nordex è in rafforzamento con area di resistenza vista a 41,63 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 40,71. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 42,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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