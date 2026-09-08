Francoforte: risultato positivo per Nordex
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Nordex, in guadagno dell'1,83% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Nordex più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Nordex è in rafforzamento con area di resistenza vista a 41,63 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 40,71. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 42,55.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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