Trevi, Kepler Cheuvreux: entrambe le offerte di ICOP e Webuild necessitano di un rilancio

(Teleborsa) - Entrambe le offerte su Trevi necessitano di un rilancio. Lo sostengono gli analisti di Kepler Cheuvreux, guardando ai corsi di Borsa, nella ricerca in cui commentano i risultati preliminari di ICOP , società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan, e il fatto che la società friulana non ha fornito alcun aggiornamento sull'offerta pubblica di acquisto per Trevi.



L'offerta prevede 133 nuove azioni ICOP per ogni 1.000 azioni Trevi. Sulla base del prezzo delle azioni ICOP (26,9 euro) e Trevi (4,64 euro) di ieri, Trevi viene scambiata con un premio del 30% sull'offerta ICOP e con un premio del 4% sull'offerta in contanti concorrente di Webuild a 4,5 euro per azione.



Il fair value di Kepler Cheuvreux per ICOP, considerata standalone, è di 34 euro, mentre includendo le sinergie di EBITDA con Trevi nella parte bassa dell'intervallo compreso tra 55 e 75 milioni di euro, il fair value per azione si attesta a 44 euro.



Gli analisti scrivono anche che ICOP ha pubblicato una solida serie di dati preliminari per il primo semestre 2026, con una crescita del +78% sia per le vendite (Kepler Cheuvreux stima circa il +20% a parità di perimetro, escludendo AGH e Palingeo) sia per un margine EBITDA superiore al 18%, con un utile netto superiore alle aspettative. Le previsioni sono state confermate.

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