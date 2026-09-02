Webuild, schierate sette idrofrese per la nuova Autostrada Pedemontana Lombarda

(Teleborsa) - Sette idrofrese lungo il tracciato: è questa la configurazione, tra le più imponenti impiegate oggi nei grandi cantieri infrastrutturali italiani, con cui il consorzio guidato da Webuild con Pizzarotti per conto di Autostrada Pedemontana Lombarda, sta procedendo secondo programma sulle Tratte B2 e C dell'Autostrada Pedemontana Lombarda, una delle opere infrastrutturali più strategiche in corso nel Nord Italia.



L'opera è progettata per rafforzare i collegamenti tra Como, Varese, Milano, Monza e Brianza e Bergamo, attraverso oltre 26 chilometri di nuova infrastruttura autostradale tra Lentate sul Seveso e l'interconnessione con la Tangenziale Est di Milano A51 a Usmate Velate, in uno dei territori più densamente urbanizzati e produttivi d'Europa.



Circa l'85% del percorso sarà in trincea o in galleria, per ridurre rumore e impatto sul tessuto urbano e lasciare spazio a nuove aree verdi e spazi pubblici lungo il tracciato. Una fase centrale è quindi la realizzazione dei diaframmi, elementi strutturali che costituiscono le pareti sotterranee delle future gallerie artificiali, una lavorazione complessa che le idrofrese permettono di accelerare in maniera significativa. Alte oltre 24 metri e con un peso superiore a 400 tonnellate, queste macchine scavano in profondità anche nei terreni più resistenti, sostenendo le pareti dello scavo con fanghi specifici mentre estraggono e trasportano in superficie il materiale frantumato. Il salto di produttività rispetto allo scavo tradizionale è netto: da una media di 3-4 diaframmi a settimana si passa a 3-4 al giorno per ciascuna idrofresa, con profondità fino a 40 metri. A pieno regime, le sette macchine potranno realizzare circa 130 diaframmi in una settimana.

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