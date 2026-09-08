Milano 7-set
52.230 0,00%
Nasdaq 4-set
29.544 0,00%
Dow Jones 4-set
53.414 0,00%
Londra 7-set
10.822 0,00%
Francoforte 7-set
26.007 0,00%

Giappone, PIL (QoQ) nel secondo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Giappone, PIL (QoQ) nel secondo trimestre
Giappone, PIL nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,4%, in calo rispetto al precedente +0,5% (la previsione era +0,3%).
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