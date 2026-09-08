Indicazioni rialziste per Acciona

(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre

Seduta decisamente positiva per la società elettrica spagnola , parte dell' Ibex 35 , che ha terminato in rialzo del 2,95%.





Operatività odierna:

Le implicazioni tecniche di Acciona presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 209,2 Euro, con stop loss individuato in area 200,6 Euro, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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