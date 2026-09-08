MPS, procura chiede condanna a 3 anni per Viola e Tononi per contabilizzazione NPL

(Teleborsa) - La procura di Milano ha chiesto la condanna a 3 anni di reclusione per l'ex presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena Massimo Tononi e per l'ex AD Fabrizio Viola nell'ambito del processo sulle presunte irregolarità nella contabilizzazione dei crediti deteriorati 2015 e nella prima semestrale del 2016. Lo scrive Reuters, spiegando che al termine della requisitoria i PM hanno chiesto la condanna dei due ex dirigenti solo per un capo di imputazione di falso in bilancio per la semestrale 2016, considerando prescritte le imputazioni per il 2015.



Inoltre, è stata chiesta l'assoluzione dell'ex dirigente preposto alle scritture contabili Arturo Betunio e dell'ex presidente Alessandro Profumo. Richieste di assoluzione anche per Tononi e Viola per tutti gli altri capi di imputazione.



Nella semestrale al 30 giugno 2026, l'istituto senese ha rivisto al rialzo a 487 milioni di euro il valore complessivo delle richieste di risarcimento avanzate dalle quasi cinquemila parti civili ammesse nel dibattimento.

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