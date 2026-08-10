MPS, sindacati: "il risanamento non è presupposto per lo smembramento della banca"

(Teleborsa) - I risultati semestrali di MPS
ne confermano la solidità patrimoniale, reddituale e industriale
e ne certificano definitivamente il superamento del lungo percorso di risanamento durato dieci anni.
E' quanto riporta una nota delle Segreterie di coordinamento
delle Organizzazioni Sindacali sottolineando che tale risanamento è stato reso possibile anche grazie al contribuito di migliaia di lavoratrici e lavoratori e che "non può trasformarsi nel presupposto
dello smembramento della Banca".
"Sarebbe illogico
, oltre che incoerente, sotto il profilo industriale, economico e sociale, immaginare che una realtà rilanciata attraverso un percorso tanto impegnativo, sostenuto anche da un rilevante intervento pubblico, possa vedere il proprio futuro coincidere con la frammentazione delle attività, con la dispersione della rete commerciale
, con il venir meno del ruolo e della consistenza della Direzione Generale, dei Poli decentrati e con la sostanziale cancellazione di uno dei marchi più prestigiosi e storicamente significativi del sistema bancario".