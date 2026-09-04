Parigi: nuovo spunto rialzista per Legrand

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del Gruppo industriale francese , con una variazione percentuale del 2,71%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Legrand evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di materiale elettrico rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Legrand è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 142 Euro e supporto a 138,7. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 145,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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