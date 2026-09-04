Parigi: nuovo spunto rialzista per Legrand
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del Gruppo industriale francese, con una variazione percentuale del 2,71%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Legrand evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di materiale elettrico rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Legrand è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 142 Euro e supporto a 138,7. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 145,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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