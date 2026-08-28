Parigi: nuovo spunto rialzista per Legrand

(Teleborsa) - Seduta positiva per il Gruppo industriale francese , che avanza bene del 2,79%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Legrand rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di medio periodo del produttore di materiale elettrico ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 141 Euro. Supporto a 138,9. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 143.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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