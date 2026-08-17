Parigi: ingrana la marcia STMicroelectronics

(Teleborsa) - Rialzo per il microchip-maker italo-francese , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,80%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di STMicroelectronics evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di semiconduttori rispetto all'indice.





Analizzando lo scenario di STMicroelectronics si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 48,03 Euro. Prima resistenza a 48,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 47,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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