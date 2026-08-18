STMicroelectronics scambia in rosso a Parigi
(Teleborsa) - Ribasso per il microchip-maker italo-francese, che tratta in perdita del 3,98% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di STMicroelectronics evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di semiconduttori rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di STMicroelectronics si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 47,51 Euro. Supporto stimato a 46,9. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 48,13.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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