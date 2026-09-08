Parigi: performance negativa per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Composto ribasso per il microchip-maker italo-francese, in flessione dell'1,82% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di STMicroelectronics più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore di semiconduttori rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 46,26 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 45,46. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 47,06.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```