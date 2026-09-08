Parigi: performance negativa per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Composto ribasso per il microchip-maker italo-francese , in flessione dell'1,82% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di STMicroelectronics più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore di semiconduttori rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 46,26 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 45,46. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 47,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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