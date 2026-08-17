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Parigi: pioggia di acquisti su STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: pioggia di acquisti su STMicroelectronics
Rialzo per il microchip-maker italo-francese, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,80%.
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