Partenza in rosso per l'azionario europeo, a Piazza Affari focus su TIM dopo il rilancio di Poste

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee
mentre il prezzo del petrolio continua a correre
.
In attesa della riunione della BCE
, i mercati monetari scontano quasi integralmente un rialzo di 25 punti base
giovedì, dopo che l'inflazione eurozone di agosto è salita al 3,3%, trainata da un +14,3% della componente energetica. Deutsche Bank
e altre banche di investimento, inoltre, prevedono un ulteriore stretta
entro fine anno.
A Milano partenza positiva per TIM
dopo che il Consiglio di amministrazione di Poste Italiane ha deciso di incrementare
di 30 centesimi la componente cash dell'offerta, portando il corrispettivo complessivo a 1,97 euro in contanti più 0,218 azioni ordinarie Poste di nuova emissione
per ogni azione TIM.
Sul fronte macroeconomico
, il saldo delle partite correnti francese mostra a luglio
un deficit di 4,7 miliardi di euro
, rispetto al disavanzo di 1,6 miliardi di euro di giugno. In aumento e più delle attese
il surplus
della bilancia commerciale tedesca.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. Nessuna variazione significativa per l'oro
, che scambia sui valori della vigilia a 4.402,3 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,82%.
Piccolo passo verso l'alto dello spread
, che raggiunge quota +82 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,20%. Tra le principali Borse europee
deludente Francoforte
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, nulla di fatto per Londra
, che passa di mano sulla parità, e fiacca Parigi
, che mostra un piccolo decremento dello 0,28%.
Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB
che continua la seduta con un leggero calo dello 0,39%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 54.642 punti.
In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,38%); come pure, in frazionale calo il FTSE Italia Star
(-0,28%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, ben comprata Telecom Italia
, che segna un forte rialzo del 2,22%. Inwit
avanza dell'1,56%.
Piccoli passi in avanti per Saipem
, che segna un incremento marginale dell'1,29%.
Giornata moderatamente positiva per ENI
, che sale di un frazionale +1,18%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Avio
, che continua la seduta con -1,72%.
Soffre STMicroelectronics
, che evidenzia una perdita dell'1,56%.
Discesa modesta per Buzzi
, che cede un piccolo -1,4%.
Pensosa Prysmian
, con un calo frazionale dell'1,20%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, D'Amico
(+2,25%), Intercos
(+0,79%), Rai Way
(+0,79%) e Reply
(+0,67%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Brembo
, che continua la seduta con -1,69%.
Preda dei venditori Cementir
, con un decremento dell'1,58%.
Si concentrano le vendite su Banco Desio
, che soffre un calo dell'1,50%.
Tentenna Fiera Milano
, con un modesto ribasso dell'1,27%.