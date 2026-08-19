Prevale l'incertezza sugli eurolistini

(Teleborsa) - Le borse europee restano incerte con gli investitori in attesa dei verbali della Federal Reserve che verranno diffusi stasera e sempre intenti a monitorare l'andamento dell'obbligazionario e gli sviluppi geopolitici.
Focus sull'agenda macro con i prezzi al consumo dell'Eurozona
di luglio che hanno registrato un +2,9% su base tendenziale
, in linea al preliminare, rispetto al +2,8% rilevato nel mese precedente. Su base mensile, c'è stato un incremento dello 0,2%, rispetto al -0,1% del mese precedente. L'inflazione core
si è confermata al 2,5% su base annua, oltre il 2,4% del mese precedente. La variazione mensile è stata nulla, come da preliminare, contro il +0,2% del mese prima.
Occhi anche sulle questioni commerciali
con l'amministrazione Trump che ha rinviato di tre giorni l'applicazione di dazi
del 50% su miliardi di dollari di prodotti canadesi, affermando che le due parti hanno raggiunto un accordo preliminare.
L'Euro / dollaro USA
prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,25%. L'Oro
prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,57%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 85,86 dollari per barile.
Lo Spread
fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,22% a quota +81 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,08%. Tra i listini europei
incolore Francoforte
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, senza slancio Londra
, che negozia con un -0,19%, e resistente Parigi
, che segna un piccolo aumento dello 0,28%.
Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul parterre lo 0,20%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share
(Piazza Affari
), che si posiziona a 55.507 punti, in prossimità dei livelli precedenti.
Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(-0,18%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(-0,14%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Stellantis
(+3,46%), Avio
(+1,70%), Saipem
(+1,12%) e Hera
(+0,99%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Campari
, che ottiene -1,03%.
Piccola perdita per STMicroelectronics
, che scambia con un -1%.
Tentenna Inwit
, che cede lo 0,90%.
Sostanzialmente debole Fineco
, che registra una flessione dello 0,88%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Philogen
(+2,55%), Revo Insurance
(+2,47%), D'Amico
(+1,52%) e Danieli
(+1,45%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su GVS
, che ottiene -1,65%.
Si muove sotto la parità Technoprobe
, evidenziando un decremento dell'1,37%.
Contrazione moderata per NewPrinces
, che soffre un calo dell'1,35%.
Sottotono Rai Way
che mostra una limatura dell'1,26%.