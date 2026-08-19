Milano 15:07
53.011 -0,01%
Nasdaq 18-ago
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Dow Jones 18-ago
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Londra 15:07
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Francoforte 15:07
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Prevale l'incertezza sugli eurolistini

Commento, Finanza, Spread
Prevale l'incertezza sugli eurolistini
(Teleborsa) - Le borse europee restano incerte con gli investitori in attesa dei verbali della Federal Reserve che verranno diffusi stasera e sempre intenti a monitorare l'andamento dell'obbligazionario e gli sviluppi geopolitici.

Focus sull'agenda macro con i prezzi al consumo dell'Eurozona di luglio che hanno registrato un +2,9% su base tendenziale, in linea al preliminare, rispetto al +2,8% rilevato nel mese precedente. Su base mensile, c'è stato un incremento dello 0,2%, rispetto al -0,1% del mese precedente. L'inflazione core si è confermata al 2,5% su base annua, oltre il 2,4% del mese precedente. La variazione mensile è stata nulla, come da preliminare, contro il +0,2% del mese prima.

Occhi anche sulle questioni commerciali con l'amministrazione Trump che ha rinviato di tre giorni l'applicazione di dazi del 50% su miliardi di dollari di prodotti canadesi, affermando che le due parti hanno raggiunto un accordo preliminare.

L'Euro / dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,25%. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,57%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 85,86 dollari per barile.

Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,22% a quota +81 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,08%.

Tra i listini europei incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, senza slancio Londra, che negozia con un -0,19%, e resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,28%.

Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,20%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 55.507 punti, in prossimità dei livelli precedenti.

Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,18%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (-0,14%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Stellantis (+3,46%), Avio (+1,70%), Saipem (+1,12%) e Hera (+0,99%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Campari, che ottiene -1,03%.

Piccola perdita per STMicroelectronics, che scambia con un -1%.

Tentenna Inwit, che cede lo 0,90%.

Sostanzialmente debole Fineco, che registra una flessione dello 0,88%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Philogen (+2,55%), Revo Insurance (+2,47%), D'Amico (+1,52%) e Danieli (+1,45%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su GVS, che ottiene -1,65%.

Si muove sotto la parità Technoprobe, evidenziando un decremento dell'1,37%.

Contrazione moderata per NewPrinces, che soffre un calo dell'1,35%.

Sottotono Rai Way che mostra una limatura dell'1,26%.
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