Seduta negativa sui mercati europei, a Milano bene Inwit e TIM

(Teleborsa) - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei.



L' Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,161. L' Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,24%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,88%.



Aumenta di poco lo spread , che si porta a +82 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,21%.



Tra i mercati del Vecchio Continente tentenna Francoforte , con un modesto ribasso dello 0,42%, poco mosso Londra , che mostra un -0,07%, e giornata fiacca per Parigi , che segna un calo dello 0,32%.



Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,49% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share , che retrocede a 54.590 punti.



In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-0,24%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo il FTSE Italia Star (-0,37%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Inwit (+2,63%), Telecom Italia (+2,38%), Saipem (+0,97%) e Fincantieri (+0,93%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Avio , che ottiene -2,38%.



Soffre STMicroelectronics , che evidenzia una perdita del 2,30%.



Piccola perdita per Fineco , che scambia con un -1,2%.



Tentenna Buzzi , che cede l'1,15%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Maire (+2,17%), OVS (+1,67%), D'Amico (+1,65%) e Rai Way (+1,13%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Revo Insurance , che prosegue le contrattazioni a -3,48%.



Preda dei venditori Danieli , con un decremento del 2,33%.



Si concentrano le vendite su Cementir , che soffre un calo dell'1,99%.



Vendite su Moltiply Group , che registra un ribasso dell'1,85%.

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