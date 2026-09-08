Seduta negativa sui mercati europei, a Milano bene Inwit e TIM
(Teleborsa) - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei.
L'Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,161. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,24%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,88%.
Aumenta di poco lo spread, che si porta a +82 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,21%.
Tra i mercati del Vecchio Continente tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,42%, poco mosso Londra, che mostra un -0,07%, e giornata fiacca per Parigi, che segna un calo dello 0,32%.
Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,49% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 54.590 punti.
In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-0,24%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo il FTSE Italia Star (-0,37%).
In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Inwit (+2,63%), Telecom Italia (+2,38%), Saipem (+0,97%) e Fincantieri (+0,93%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Avio, che ottiene -2,38%.
Soffre STMicroelectronics, che evidenzia una perdita del 2,30%.
Piccola perdita per Fineco, che scambia con un -1,2%.
Tentenna Buzzi, che cede l'1,15%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Maire (+2,17%), OVS (+1,67%), D'Amico (+1,65%) e Rai Way (+1,13%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Revo Insurance, che prosegue le contrattazioni a -3,48%.
Preda dei venditori Danieli, con un decremento del 2,33%.
Si concentrano le vendite su Cementir, che soffre un calo dell'1,99%.
Vendite su Moltiply Group, che registra un ribasso dell'1,85%.
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