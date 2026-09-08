Renaissance Partners acquista De Wave da Platinum Equity con reinvestimento dei manager

(Teleborsa) - Renaissance Partners (RP), società di private equity specializzata in investimenti in aziende italiane di medie dimensioni, ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione di De Wave Group, attiva nell'allestimento degli interni per navi da crociera e yacht di grande dimensione, da Platinum Equity. I manager di De Wave reinvestiranno la quasi totalità dei proventi derivanti dalla cessione al fianco di RP. I termini economici non sono stati resi noti.



Con sede a Genova, De Wave Group ha registrato nel 2025 ricavi superiori a 400 milioni di euro, impiegando oltre 1,400 dipendenti nel mondo. Fondato nel 2014 dalla combinazione di tre società specializzate e complementari, De Wave è l'unico fra i pochissimi operatori one-stop-shop in grado di offrire ai principali cantieri e operatori crocieristici mondiali soluzioni per l'intero perimetro degli interni di una nave. Il Gruppo beneficia di due aree di attività complementari: nel New Build, un portafoglio ordini superiore a 2 miliardi di euro, senza alcuna cancellazione nella storia, garantisce una visibilità pluriennale sull'attività dei prossimi anni; nel Refit, la crescita ed il progressivo invecchiamento della flotta installata, insieme ai programmi di rinnovo dei principali operatori, alimentano una domanda ricorrente e ad alto valore sostenendo una solida redditività.



"De Wave rappresenta una combinazione rara di leadership di mercato, elevata visibilità e resilienza, con significative opportunità di crescita - ha detto Tommaso De Bustis, Partner, Renaissance Partners - Al fianco di un management team di assoluto livello, vediamo una chiara opportunità di rafforzare ulteriormente la leadership globale del Gruppo, espandere la presenza negli yacht di grandi dimensioni e nei segmenti adiacenti e perseguire acquisizioni".



Il piano di creazione di valore si concentrerà su un ulteriore rafforzamento della leadership globale di De Wave, l'espansione della presenza del Gruppo nel settore delle navi da crociera, nel Refit di grandi yacht e nei segmenti adiacenti, il perseguimento di acquisizioni strategiche mirate, il miglioramento dell'eccellenza operativa e delle performance ESG e l'ulteriore sviluppo del Gruppo quale partner one-stop-shop di riferimento a livello globale per l'industria degli interni navali.



Il finanziamento sarà fornito da un gruppo di banche italiane e internazionali, tra cui Intesa Sanpaolo , Banco BPM , UniCredit , Natixis e BPER .

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