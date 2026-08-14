Italia, debito pubblico: a giugno nuovo record, superati i 3.200 miliardi

I dati di Banca d'Italia

(Teleborsa) - A giugno il debito pubblico dell'Italia è ulteriormente aumentato, toccando un nuovo massimo storico a quota 3.207,2 miliardi di euro, da 3.181 miliardi registrato a maggio, valore che a sua volta aveva incrementato il record. Lo riporta la Banca d'Italia nell’ultima statistica "Finanza pubblica: fabbisogno e debito".



Il debito delle Amministrazioni pubbliche è salito di 26,2 miliardi rispetto al mese precedente. L'incremento, spiega Via Nazionale, riflette il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (13,3 miliardi), la crescita delle disponibilità liquide del Tesoro (9,8 miliardi, a 61,7), nonchè l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (3,1 miliardi).



La variazione del debito è imputabile a quella delle Amministrazioni centrali (26,9 miliardi), in parte compensata dalla diminuzione del debito delle Amministrazioni locali (0,7 miliardi). La vita media residua è rimasta stabile a 7,9 anni.



A giugno, aggiunge Bankitalia, le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono diminuite su base annua dell’1,3% a 43,2 miliardi (-0,6 miliardi). Nei primi sei mesi del 2026, invece, le entrate tributarie sono aumentate dell’1,4% a 261 miliardi (+3,6 miliardi).



(Foto: © David Carillet/123RF)

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