CrowdStrike nel secondo trimestre registra un net new ARR record di 333 milioni di dollari

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre 2027 CrowdStrike ha registrato ha la migliore performance della sua storia, con un nuovo ARR netto (net new ARR) record di 333 milioni di dollari, in aumento del 51% su base annua, mentre l’intelligenza artificiale continua ad alimentare un nuovo ciclo di modernizzazione della cybersecurity.



“Il Q2 è stato il miglior trimestre nella storia di CrowdStrike”, ha dichiarato George Kurtz, Founder e Chief Executive Officer di CrowdStrike. “Abbiamo registrato risultati record per Falcon Flex, un nuovo ARR netto record e una crescita in accelerazione: Falcon continua a volare alto. Stiamo alzando di 630 punti base le nostre previsioni di crescita del nuovo ARR netto per l’intero esercizio fiscale 2027. Il punto di svolta rappresentato da Mythos ha segnato il passaggio a una consapevolezza diffusa sul mercato: l’adozione dell’AI richiede sicurezza, e questa è CrowdStrike. Ogni impresa farà leva sull’AI e proteggerla rappresenta la più grande opportunità di mercato nella nostra storia".



I ricavi totali sono stati cresciuti su base annua del 26% a 1,47 miliardi di dollari. I ricavi da abbonamenti sono migliorati del 27% a 1,40 miliardi. I ricavi ricorrenti annui (ARR) sono cresciuti del 25% su base annua, raggiungendo i 5,84 miliardi di dollari al 31 luglio 2026, di cui 332,8 milioni di dollari rappresentano nuovi ARR netti aggiunti nel trimestre.



L'utile netto rettificato attribuibile a CrowdStrike è stato di 322,9 milioni, in netta accelerazione da 237,4 milioni del pari periodo 2026. L'utile per azione diluita è incrementato a 0,31 dollari da 0,23 dollari nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2026. Il flusso di cassa libero è stato di 377,4 milioni di dollari, rispetto ai 283,6 milioni di dollari del secondo trimestre dell'anno fiscale 2026.



Cresce l’adozione di Falcon Flex: i clienti che hanno adottato Falcon Flex rappresentano oggi oltre 2,29 miliardi di dollari dell’ARR complessivo di CrowdStrike, il 101% in più rispetto a un anno fa.



CrowdStrike ha alzato la guidance sulla crescita del nuovo ARR netto per l’esercizio fiscale 2027 al 34% al punto medio dell’intervallo, con un incremento di 1.150 punti base rispetto all’inizio dell’esercizio fiscale.

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