Acea, Caltagirone ritira richiesta di modifica allo statuto per consentire altri approfondimenti

(Teleborsa) - Acea
, multi-utility romana quotata su Euronext Milan, ha ricevuto da parte dell'azionista Fincal
(società del gruppo Caltagirone) una comunicazione con la quale ha inteso revocare la propria proposta
- di cui era stata data notizia il 6 agosto 2026
- di integrare l'elenco delle materie da trattare, in sede straordinaria, nell'assemblea straordinaria e ordinaria convocata per il 28 settembre 2026 in prima convocazione e il giorno 29 settembre 2026, in seconda eventuale convocazione.
In particolare Fincal ha preso atto dell'opportunità di consentire alla società e ai suoi organi un ulteriore e compiuto approfondimento dei profili giuridici ed economici
di tale proposta. A tale ultimo riguardo Fincal si riserva espressamente "di avvalersi nuovamente della facoltà prevista dall'art. 126-bis TUF, reiterando la richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e la relativa proposta di deliberazione in una prossima assemblea, salvo che il consiglio di amministrazione provveda direttamente a inserire il medesimo argomento all'ordine del giorno di una successiva assemblea".
Il CdA ha quindi ritenuto di sottoporre alla decisione dell'assemblea, in parte ordinaria, le ulteriori proposte formulate da Fincal in data 5 e 6 agosto 2026, ossia di determinare il numero dei componenti in 15 e la candidatura di Valentina Compagno quale quindicesimo componente
del CdA.