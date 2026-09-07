Monnalisa, avviato il procedimento di delisting da EGM: assemblea il 24 settembre

(Teleborsa) - In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Monnalisa ha deliberato di avviare il procedimento per la revoca delle azioni ordinarie della società dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan (il "Delisting") e di sottoporre la relativa proposta all'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 24 settembre 2026 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 25 settembre 2026 in seconda convocazione.



La Società, si legge in una nota, ha contestualmente presentato a Borsa Italiana, per il tramite del proprio Euronext Growth Advisor, formale richiesta di revoca ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell'art. 11-ter dello Statuto Sociale, indicando quale data preferita di efficacia del Delisting il 6 ottobre 2026.



Il Consiglio di Amministrazione propone il Delisting principalmente per le seguenti ragioni: illiquidità del titolo: le azioni della Società presentano bassi volumi di scambio su Euronext Growth Milan, tali da non consentire una corretta valorizzazione di mercato della Società;

razionalizzazione dei costi: i costi e gli oneri amministrativi, organizzativi e di compliance connessi alla quotazione non sono più proporzionati ai benefici conseguibili; maggiore flessibilità gestionale: il Delisting consentirà alla Società di operare con maggiore flessibilità strategica e di concentrare le risorse sull'attuazione del piano industriale.



La proposta di Delisting dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% dei voti esprimibili dei partecipanti all'Assemblea.

Il Delisting diverrà efficace dalla Data di Revoca che sarà comunicata da Borsa Italiana con apposito Avviso, e comunque non prima del decorso di almeno 20 giorni di mercato aperto dalla comunicazione odierna a Borsa Italiana e di almeno 5 giorni di mercato aperto dalla pubblicazione del predetto Avviso.



A seguito dell'efficacia del Delisting, le azioni ordinarie di Monnalisa non saranno più negoziate su Euronext Growth Milan né, sulla base delle informazioni disponibili, su altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione italiano o europeo. La delibera di Revoca non attribuisce diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice civile.



La Società rende altresì noto che Jafin Due S.r.l. (titolare del 70,99% del capitale sociale) e Modamet S.r.l. (titolare del 7,12% del capitale sociale) hanno assunto in solido fra loro un impegno volontario (non imposto la Legge ne dà statuto) di acquisto, anche in via fra loro non proporzionale, successivamente all'efficacia della revoca, di tutte le azioni dei soci che ne facessero richiesta (nei termini e con le modalità di seguito descritti e più dettagliatamente riportati nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione) ad un prezzo pari ad Euro 0,6735 per azione che incorpora il prezzo medio ponderato delle azioni risultante negli ultimi tre mesi di negoziazione (fino al 4 settembre 2026) su Euronext Growth Milan maggiorato di un premio di circa il 5%.



Il controvalore massimo che verrà riconosciuto risulta pari a Euro 900.000,00.



Il presente impegno, si precisa nella nota, ha natura volontaria e facoltativa. Esso non configura un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, né del Regolamento Emittenti, in quanto condizionato all'intervenuta Revoca, di natura puramente volontaria e soggetto a un esborso massimo predefinito.



L'impegno volontario è assunto congiuntamente da Jafin Due S.r.l. e Modamet S.r.l. anche in via fra loro non proporzionale rispetto alle rispettive partecipazioni nel capitale sociale della Società che attualmente sono le seguenti: Jafin Due S.r.l.: proporzione pari alla propria partecipazione del 70,99% del capitale, che corrisponderebbe (se fosse un impegno proporzionale) a circa il 90,89% dell'impegno complessivo dei Soci Acquirenti; Modamet S.r.l.: proporzione pari alla propria partecipazione del 7,12% del capitale, che corrisponderebbe (se fosse un impegno proporzionale) a circa il 9,11% dell'impegno complessivo dei Soci Acquirenti.



Le percentuali di ripartizione sopra indicate sono calcolate rapportando la partecipazione di ciascun Socio Acquirente alla partecipazione complessiva dei Soci Acquirenti (78,11%). I Soci Acquirenti hanno deciso di riservarsi il diritto di determinare la misura rispettiva di proporzione di acquisto al momento dell’effettivo acquisto di ciascuna partecipazione, ferma la natura solidale dell’impegno e pertanto l’obbligo di ciascuno di procedere all’integrale acquisto sia della quota proporzionale che gli corrisponderebbe sia della quota che

corrisponderebbe all’altro Socio Acquirente qualora quest’ultimo non vi provvedesse per qualunque ragione e ciò a tutela di tutti i Soci che facessero richiesta di cessione nei termini ed alle condizioni di cui alla presente proposta.



Potranno essere oggetto dell'impegno di acquisto esclusivamente le Azioni che: siano libere da vincoli, pesi, pegni, sequestri o altri oneri di qualsiasi natura; siano regolarmente intestate al Socio Avente Diritto; siano iscritte e disponibili su un conto titoli aperto presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata; siano regolarmente liquidabili. Esborso massimo e criterio di riparto.



Qualora il numero complessivo di Azioni offerte in vendita dai Soci Aventi Diritto comportasse un esborso superiore all'Esborso Massimo, le adesioni saranno soddisfatte pro-rata in proporzione al numero di Azioni offerte da ciascun Socio Avente Diritto, senza che residui alcun obbligo a carico dei Soci Acquirenti per le Azioni non acquistate e fermo in tal caso il diritto di ciascun Socio cedente di revocare la propria volontà di cessione.



Il termine entro il quale i Soci Aventi Diritto potranno presentare le proprie richieste di vendita, nonché le modalità operative di adesione, saranno comunicati al mercato con apposito comunicato stampa alla Data di Efficacia del Delisting.



Il Periodo di Acquisto si concluderà indicativamente entro il 23 ottobre 2026.

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