ASPI al Meeting di Rimini con "Linee in movimento": omaggio a Hugo Pratt

(Teleborsa) - Autostrade per l’Italia partecipa alla 47ª edizione del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli con una raccolta di racconti ed una mostra dal titolo "Linee in Movimento": un omaggio a Hugo Pratt, l’artista nato a Rimini quasi cento anni fa.



Visitabile alla Fiera di Rimini, dal 21 al 26 agosto, nell’ambito del Padiglione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, "Linee in movimento" è uno straordinario percorso in cui le autostrade sono parte dello scenario di dieci racconti, che danno vita a un itinerario dalla valenza culturale, storica e paesaggistica. Un viaggio simbolico lungo la Penisola, che offre una inedita interpretazione del pensiero di Hugo Pratt e del suo celebre Corto Maltese.



Gli ospiti della mostra saranno accolti da un’imponente statua di tre metri di altezza, realizzata da Opera Laboratori, raffigurante proprio il personaggio più noto di Pratt, omaggio a quel "pirata di poche parole ma ottime letture" di cui parla anche il volume. Uomini liberi, Pratt come Corto Maltese, qui icone di quella "libertà di movimento" che, ormai da qualche anno, Aspi ha scelto come suo manifesto.



Fotografie, tavole, acquerelli e testi narrativi sono proiettati nell’universo di Corto Maltese e diventano "linee in movimento": traiettorie, rotte e connessioni che restituiscono il senso del viaggiare.



Questa iniziativa è l'adattamento espositivo dell’omonimo progetto editoriale con fotografie di Iwan Baan, illustrazioni del maestro Pratt e testi di Fabrizio Paladini. L’opera e l’immaginario dell’artista vengono qui raccontate attraverso dieci storie ambientate nei territori adiacenti alla rete di Autostrade per l’Italia, luoghi che valorizzano il viaggio come esperienza di relazione, conoscenza e memoria collettiva, in continuità con il tema centrale del Meeting 2026. L’autostrada non come protagonista del racconto, ma come parte integrante della storia, quella "strada che unisce culture, dialetti, abitudini e usanze e le rende Nazione".

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