Bricoday 2026: mercati, trend e innovazione al centro della 18esima edizione

(Teleborsa) - Trend di mercato, strategie della distribuzione, evoluzione del punto vendita e applicazioni dell’intelligenza artificiale sono i temi al centro del programma convegnistico di Bricoday 2026, in programma il 23 e 24 settembre a Fiera Milano Rho.



Obiettivo è offrire una visione aggiornata e concreta sull’evoluzione del settore, mettendo a confronto dati, strategie e testimonianze dei principali playeritaliani ed europei in un mercato in rapida trasformazione: con il claim Connect. Trade. Grow., infatti, l’edizione 2026 propone tre sessioni che affrontano da prospettive diverse i cambiamenti in atto nei settori DIY, home improvement e garden: la lettura del mercato e dei comportamenti di acquisto, la trasformazione del retail tecnico e il ruolo crescente di dati, AI e strumenti digitali nei processi di vendita e gestione.



Orizzonti 2026–2027: leggere il cambiamento, guidare la crescita



23 settembre, pomeriggio – Sala Plenaria (Padiglione 12)



Il convegno inaugurale propone una fotografia aggiornata del mercato e dei consumatori, tra dinamiche competitive, evoluzione dei canali e nuovi comportamenti di acquisto.



Andrea Boi di Trade Lab presenterà gli indicatori di sviluppo del comparto brico e ferramenta, con un focus su investimenti, dinamiche competitive e traiettorie di crescita delle catene.



Jakala analizzerà invece il comportamento digitale del consumatore italiano nell’outdoor e nel gardening, attraverso le ricerche online e una lettura territoriale e temporale utile a individuare differenze locali e nuove opportunità.



NIQ GfK approfondirà la trasformazione delle scelte di acquisto e il rapporto tra store fisico e touchpoint digitali, in un percorso sempre più integrato.



La seconda parte sarà dedicata alle strategie delle grandi insegne, con le testimonianze di Leroy Merlin, che presenterà il caso della nuova apertura di Arese e il relativo modello di format, e OBI, che illustrerà la propria strategia assortimentale, basata su ampiezza e coerenza dell’offerta.



Smart Retail: come la tecnologia sta cambiando il retail tecnico



24 settembre, mattina – Sala Plenaria (Padiglione 12)



Realizzato con OPMF – Osservatorio Multi&Omnicanalità, il secondo appuntamento si concentra digitalizzazione del retail tecnico, con particolare attenzione a omnicanalità, gestione dei dati, negozio intelligente e applicazioni dell’AI.



La mattinata si apre con l’analisi degli indicatori phygital del settore. A seguire, una tavola rotonda dedicata al negozio intelligente affronterà la trasformazione del punto vendita e il suo ruolo all’interno di una filiera sempre più omnicanale, con contributi di Algoritma, forSales ed esperti del settore e della distribuzione omnicanale.



Il programma prosegue con una serie di interventi dedicati a temi e modelli presenti nel mercato: Davide Casaleggio parlerà dell’evoluzione dell’e-commerce e delle nuove tendenze nel mondo casa e arredamento nell’era dell’AI; AgriEuro presenterà il progetto AgriEuro Point, che integra presenza territoriale ed e-commerce; TikTok Shop sarà al centro di un approfondimento sul social selling applicato a brico e ferramenta.



La sessione si chiuderà con una tavola rotonda su marketplace ed e-commerce, con Bricobravo, Kaufland, Nexi Italy e Poleepo, dedicata all’integrazione tra vendita online, pagamenti digitali e intelligenza artificiale.



Digital Talks: strumenti e casi concreti per il retail digitale



23 e 24 settembre, orario continuo – Teatro Open, Padiglione 12, area Bricoday Digital



Il terzo appuntamento raccoglie un nutrito programma di workshop e interventi spalmati nei due giorni e dedicati alle tecnologie applicate al retail tecnico, con esempi concreti su automazione, marketplace, retail media, gestione multicanale e AI.



Tra gli appuntamenti, Nexi approfondirà l’utilizzo dell’AI agentica per migliorare la navigazione e i cataloghi digitali; Valiuz presenterà modelli di misurazione del Retail Media omnicanale, con casi applicati a Leroy Merlin.



L’agenda comprende inoltre gli interventi di BricoBravo, sui processi di integrazione dei partner nel marketplace; Poleepo, sull’automazione della gestione dei marketplace; Base.com, sull’orchestrazione dei flussi di vendita B2B e B2C; Zucchetti, sull’automazione del punto vendita e l’analisi dei dati; forSales, sull’impiego dell’AI nella gestione degli ordini B2B; AgriEuro, con il progetto AgriEuro Point; e Kaufland Global Marketplace, sulle opportunità del commercio cross-border e della gestione multi-marketplace.



Il programma convegnistico di Bricoday 2026 punta a offrire una lettura articolata dell’evoluzione del mercato, tra dati, trend di consumo, strategie distributive, casi aziendali e applicazioni tecnologiche, con l’obiettivo di offrire agli operatori del settore, anche attraverso le testimonianze dei principali player del comparto italiani ed europei, elementi concreti per leggere l’evoluzione del mercato e affrontare le nuove dinamiche di vendita, di gestione e di relazione con il cliente.

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