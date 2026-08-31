MIMIT stanzia 32 milioni per valorizzare proprietà industriale PMI

(Teleborsa) - Il MIMIT ha stanziato 32 milioni di euro per il rinnovo delle tre misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, per tutto l'anno 2026. Il decreto ministeriale, che dispone la riapertura delle tre misure dedicate alle PMI, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è finalizzato alla tutela e valorizzazione della proprietà industriale, favorendo l’innovazione, il design e la protezione dei marchi e rafforzando la capacità competitiva delle imprese italiane sui mercati.



Con queste ulteriori risorse destinate all’anno in corso, il Mimit dà continuità ai tre strumenti - secondo gli indirizzi definiti per il triennio 2024-2026 dal ministro Adolfo Urso - accompagnando le imprese nello sviluppo e nello sfruttamento economico dei propri asset immateriali e trasformandoli in concrete opportunità di crescita.



Per la misura Brevetti+ è prevista una dotazione di 20 milioni di euro, a sostegno della valorizzazione economica dei brevetti e del loro utilizzo nei processi produttivi e sul mercato. Alla misura Disegni+ sono destinati 10 milioni di euro, per accompagnare le imprese nella valorizzazione di disegni e modelli, dalla messa in produzione alla commercializzazione. Per Marchi+, infine, sono previsti 2 milioni di euro, destinati a sostenere la tutela dei marchi italiani nell’Unione europea e sui mercati internazionali.



I nuovi bandi, la cui emanazione da parte della DGIAI del Mimit è prevista entro i prossimi 30 giorni, definiranno i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione

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