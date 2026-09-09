"Buy" per IMCD

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Grande giornata per la società specializza nella vendita di prodotti chimici e ingredienti alimentari , tra i componenti dell' AEX , che mette a segno un rialzo del 3,08%.





Operatività odierna:

A livello operativo, IMCD presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 99,72 Euro, con stop loss impostato a quota 96,67 Euro, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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