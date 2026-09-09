Cina, accelerano prezzi alla produzione e al consumo agosto con exploit greggio

(Teleborsa) - L'inflazione a livello di produzione si è intensificata in Cina, nel mese di agosto, esercitando nuove pressioni per la crescita dei prezzi al consumo, trainata principalmente dall'aumento dei costi energetici ed ai rischi di approvvigionamento derivanti dalla guerra in Medio Oriente.



Secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi alla produzione (PPI) è cresciuto del 3,8% ad agosto rispetto all'anno precedente, segnando una accelerqazio9ne 0rispetto al +3,5% di luglio e superando le previsioni degli analisti che indicavano un aumento del 3,6%.



La crescita dei prezzi alla produzione ha intensificato le pressioni a livello di prezzi al consumo che, sempre ad agosto, sono aumentati dello 0,8% su base annua, accelerando rispetto all'aumento dello 0,5% di luglio, ma in linea con le attese.



L'aumento del prezzo del petrolio e dei metalli non ferrosi ha spinto al rialzo i prezzi in tutti i settori correlati. Tra gli aumenti più significativi, i prezzi della lavorazione dei metalli non ferrosi sono cresciuti del 20,8% rispetto all'anno precedente, quelli della raffinazione di petrolio, carbone e combustibili dell'11,1% e quelli dell'estrazione di petrolio e gas dell 10,5%.

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