Appuntamenti macroeconomici: settimana del 17 agosto 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 17/08/2026
01:50 Giappone: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. 0,5%)
04:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso 5%; preced. 5,3%)
04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,5%; preced. 1%)
04:00 Cina: Tasso disoccupazione (atteso 5,1%; preced. 5%)
06:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 1,3%; preced. 0,1%)
06:30 Giappone: Indice servizi, mensile (preced. 1,1%)
14:30 USA: Empire State Index (atteso 10,6 punti; preced. 15,6 punti)
16:00 USA: Indice NAHB (atteso 33 punti; preced. 34 punti)
Martedì 18/08/2026
08:00 Regno Unito: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 11,2K unità; preced. 6,7K unità)
08:00 Regno Unito: Tasso disoccupazione (atteso 4,8%; preced. 4,9%)
11:00 Germania: Indice ZEW (atteso 30 punti; preced. 26,3 punti)
14:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%)
14:30 USA: Apertura cantieri (atteso 1,35 Mln unità; preced. 1,43 Mln unità)
14:30 USA: Permessi edilizi, mensile (preced. -3%)
14:30 USA: Permessi edilizi (atteso 1,37 Mln unità; preced. 1,37 Mln unità)
14:30 USA: Apertura cantieri, mensile (preced. 19%)
14:30 USA: Prezzi export, mensile (preced. -0,6%)
15:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 1,1%)
15:15 USA: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)
16:00 USA: Vendita case in corso (preced. 72,5 punti)
16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,1%; preced. -5,4%)
Mercoledì 19/08/2026
01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso 7,6%; preced. -12,4%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,1%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,5%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,5%; preced. 2,6%)
10:00 Unione Europea: Partite correnti Zona Euro (atteso 22,1 Mld Euro; preced. 25 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,8%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso 2,8%; preced. -0,1%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 3,6%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 17,42 Mln barili)
Giovedì 20/08/2026
01:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -680 Mld ¥; preced. -406,9 Mld ¥)
08:00 Germania: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. -0,3%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (preced. 1,8%)
11:00 Unione Europea: Indice costo lavoro, annuale (preced. 3,2%)
11:00 Unione Europea: Produzione costruzioni, mensile (preced. 0,4%)
14:30 USA: PhillyFed (atteso 24,3 punti; preced. 41,4 punti)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 210K unità; preced. 209K unità)
16:00 USA: Leading indicator, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 36 Mld piedi cubi)
Venerdì 21/08/2026
01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,7%)
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 55,1 punti; preced. 54,5 punti)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,2%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,4%; preced. 1%)
08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (preced. 101 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 51,9 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 51,5 punti; preced. 51,7 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (preced. 52 punti)
15:45 USA: PMI composito (preced. 54,5 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 53 punti; preced. 54,6 punti)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 54 punti; preced. 53,9 punti)
16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -16 punti; preced. -15,9 punti)
(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
```